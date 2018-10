Oddo a Sky: "Milan squadra di talento, e può crescere ancora. Pronostico sul derby..."

Presente a Milano per l'evento della "Deejay Ten", l'ex rossonero Massimo Oddo è stato intervistato da Sky Sport: "Come sempre sarà una partita apertissima, non ci sono favoriti ma io tendo più verso il rossonero. Il Milan è in crescita nelle ultime partite ma non mi sorprende, avevo pronosticato questo grande passo in avanti perché è una rosa piena di potenziale, con innesti importanti e giovani con ampi margini. Può essere una delle squadre che crescerà di più".