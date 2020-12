Oddo sul Milan: "Ha entusiasmo, può giocarsi lo Scudetto"

Dalle pagine del Corriere della Sera, Massimo Oddo ha parlato dei rossoneri di Pioli: "Il Milan può giocarsi lo scudetto - ha dichiarato - la testa nel calcio di oggi decide l’80 per cento delle situazioni. Le altre hanno magari valori superiori, il Milan ha l’entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune tra società e squadra. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che tanto pesano in un campionato".