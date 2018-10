Ordine a MTV: "Inter caricata dalle troppe chiacchiere rossonere della vigilia"

Franco Ordine è stato ospite de "L'Inferno del Lunedì" a Milan TV. Queste le sue dichiarazioni sull'atmosfera che ha portato a Inter-Milan: "Le settimane di chiacchiere prima del derby, nelle quali si è detto che il Milan giocava meglio dell'Inter, hanno caricato la squadra nerazzurra. E la prova la abbiamo avuta con le parole di Spalletti, a caldo, appena finisce la partita in cui afferma 'ma come? Ma non avevamo solo il fisico?'. Credo che abbia ritagliato le interviste fatte in settimana e appiccicate ai muri, un po' come faceva Sacchi ai suoi tempi".