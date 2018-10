Ordine: “Higuain è il vero allenatore in campo e leader del Milan. Calhanoglu? Gli serve un po’ di serenità”

Intervenuto a “Tutti convocati” su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del Milan dopo la vittoria contro il Chievo per 3-1: “Higuain non fa solo il centravanti, distribuisce suggerimenti e indicazioni, è il vero allenatore in campo e leader di questa squadra. La coppia Musacchio-Romagnoli in questo momento Gattuso la cambia solo in caso di necessità. Calhanoglu? Si recupera con un po' più di serenità, è ancora un po' imbastito adesso. Credo abbia qualche problema di natura personale”.