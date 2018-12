Ordine: "Ibra? Stava per tornare al Milan, ma Gazidis ha bloccato tutto"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a Radio Sportiva e su Gonzalo Higuain e su Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Dalla prova di ieri sera non ho ricavato apprensione sul suo stato di salute. La prestazione è stata insufficiente perché in almeno 2-3 occasioni ha ignorato i compagni. Higuain ieri sera ha scontato un eccesso di egoismo che non giova né alla sua ricerca del gol, né all'economia della squadra. Ibra? Stava per arrivare, ma Gazidis ha bloccato tutto".