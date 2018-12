Ordine su Cutrone: "Non si può pensare di mettere il 50% del peso dell'attacco del Milan sulle sue spalle"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e ha parlato così di Patrick Cutrone: "Cutrone contro la Lazio non ne ha beccata una. Lui deve fare la sua traiettoria di carriera che deve passare per qualche errore, qualche panchina... Non si può pensare di mettere il 50% del peso dell'attacco del Milan sulle sue spalle. Cutrone oggi ha sbagliato una serie di passaggi e il Milan ha sbagliato una serie di contropiedi che sono l'idea dei limiti complessivi tecnici che ha sia Cutrone che altri esponenti di questo Milan".