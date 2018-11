Ordine sugli infortuni di Biglia e Caldara: "Il Milan ha perso due giocatori importanti"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 del momento del Milan: "Il Milan ha giocato meglio con la Samp, meritando di batterla. Ieri Milan più fortunato anche se il Genoa non ha tirato in porta. Il Milan ha perso due giocatori importanti: Caldara e Biglia. In assenza dell'argentino l'allenatore non usa i suoi sostituti Montolivo, Bertolacci, Mauri. Gattuso pensa di poter giocare con 12-13 calciatori, non può funzionare così".