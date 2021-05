Ordine sul caso Donnarumma: "Stavolta Raiola aveva davanti Maldini..."

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del caso Donnarumma ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissioe "Tutti convocati": "Raiola immaginava che covid o no l'orchestrina sul Titanic avrebbe continuato a suonare, non è andata così perchè stavolta aveva davanti Maldini, Gigio gli ha risposto faccio quello che dice Mino, Maldini è andato da Elliot e ha detto per me è chiusa".