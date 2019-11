Orlandini: "Gattuso ha fatto bene al Milan, è un buon allenatore"

L'ex centrocampista viola Andrea Orlandini, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Gennaro Gattuso, per lui il sostituto ideale di Montella alla Fiorentina: "Probabilmente dovrà esserci un chiarimento con Chiesa. Per il resto ora o fa risultato sabato col Lecce o altrimenti va cambiato. In caso di sostituzione prenderei subito Gattuso: ha fatto bene al Milan e ci mette cuore. E' un buon allenatore: i rossoneri hanno cambiato due tecnici ma non mi sembra che abbiano fatto meglio di Gattuso".