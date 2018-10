Orsi: "Credo poco a Leonardo quando spegne le voci su Gattuso"

Fernando Orsi, ex portiere, ha rilasciato queste parole a "Tutti convocati" su Radio 24 in merito al Milan: "Credo poco a Leonardo quando spegne le voci su Gattuso, che era stato scelto dalla precedente gestione. Se il Milan vince stasera è in linea, la Roma è la squadra che sta deludendo di più. Meno male che c'è la corsa per il quarto posto perchè gli altri posti sembrano definiti".