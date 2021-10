Osti (prep. atletico Milan): "I nostri giocatori lavorano pure a seduta finita"

Matteo Osti, preparatore atletico del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Quest’anno siamo riusciti a svolgere un lavoro adeguato prima dell’inizio della stagione. Non è un cambiamento metodologico, ma un valore aggiunto rispetto allo scorso anno sì: allora i ritardi per la pandemia avevano quasi azzerato lo spazio tra un campionato e l’altro. I cardini del nostro lavoro? Consapevolezza e responsabilità: il calciatore va coinvolto anche durante il lavoro atletico, ne è parte attiva. Per questo puntiamo a coinvolgere il più possibile anche chi gioca meno. Non è raro vedere giocatori al lavoro, anche un’ora dopo la fine della seduta. Restano a recuperare, imparano a gestirsi".