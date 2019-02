Pancaro: "Il Milan ha trovato solidità e certezze con Piatek e Paquetà, arriva meglio alla sfida di Coppa Italia"

Giuseppe Pancaro, intervistato in esclusiva da LaLazioSiamoNoi.it, ha parlato della sfida della prossima settimana in Coppa Italia tra Lazio e Milan: “Difficile dire chi la spunterà, in questo momento sicuramente il Milan sembra attraversare un momento migliore rispetto alla Lazio. I biancocelesti hanno avuto tanti infortuni e sono usciti dall’Europa League. I rossoneri hanno avuto delle difficoltà iniziali però oggi, grazie al mercato di gennaio con gli acquisti di Piatek e Paquetá, hanno trovato solidità e certezze. Il Milan arriva meglio a questa sfida ma non credo che in una partita come una semifinale di Coppa Italia ci siano favoriti. Sarà una partita da 50 e 50, tutte e due le squadre puntano molto a provare a vincere la competizione. Sarà sicuramente una sfida avvincente ed equilibrata".