Pancaro: "Il Milan si giova del lavoro fatto da Pioli e dal suo staff e dell'alchimia con la dirigenza"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Giuseppe Pancaro ha parlato delle differenze tra il Milan di Gattuso e quello di Pioli. Queste le sue parole: "Non so precisamente quali possano essere le differenze ma di certo il Milan di oggi si giova del lavoro fatto da Pioli e dal suo staff, dall'alchimia con la dirigenza e delle scelte tecniche in sede di mercato funzionali al gioco di Pioli. Si intravede una strada precisa con molti giovani entusiasti e quindi si vede un Milan che fa ben sperare per il futuro"