Panucci: "Liverpool? Il Milan deve prenderla come esperienza positiva malgrado la sconfitta"

Christian Panucci, ex difensore rossonero, si è così espresso a Sky Sport sul match del Milan ieri sera in Champions League: "Anfield è lo stadio che più ti intimorisce, il Milan deve prenderla come esperienza positiva malgrado la sconfitta. Segnare due gol lì è una cosa buona, l'hanno fatto con personalità. Seguo da anni il Liverpool, lo scorso è stato incostante ma ieri ha concesso pochi momenti per fargli male".