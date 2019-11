Paolo Rossi: "Milan, Ibra non risolverebbe i problemi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi, fra le altre cose, ha parlato dell’interesse del Milan per Ibrahimovic. "Non so se sia probabile che torni. È un giocatore che ha fatto una carriera straordinaria ma non potrà essere lui a risolvere i problemi del Milan. Mettono una toppa da una parte ma l’acqua esce da tante altre. È un investimento non utile per il futuro ma solo per i prossimi sei mesi. E allora a cosa serve? Sì, può dare qualcosa, ma il Milan ha molti problemi. Non sono un dirigente del Milan ma credo che ricostruire le squadre sia difficile. Giampaolo era una scelta coraggiosa ma poi devi dargli tempo di esprimere le sue idee. Ora devono traghettare la squadra verso una classifica tranquilla e mettere le basi per il futuro".