Paramatti su Ibra: "Bologna? Credo sia più orientato ad accettare il Milan"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Michele Paramatti ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Al Milan serve un elemento che possa fare la differenza. In rossonero vedo tanti calciatori buoni ma non elementi che possano fare la differenza. Ibra può essere utile. Bologna? La vedo dura. Credo che sia più orientato ad accettare il Milan. Senza alternative avrebbe accettato il Bologna, che è una grande piazza per giocare e divertirsi e togliersi grandi soddisfazioni".