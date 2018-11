Paratici a Sky: "Higuain tra i migliori al mondo, lo affrontiamo da Juve. Sull'esclusione di Bonucci..."

Fabio Paratici, dirigente bianconero, è stato intervistato nel pre gara di Milan-Juventus da Sky Sport: "Spaventato da Higuain? A Gonzalo vogliamo molto bene, non spaventa solo noi ma tutte le squadre che gli giocano contro. Ha segnato ovunque e contro tutti, lo affrontiamo da Juve e se sarà più bravo di noi lo applaudiremo. Ma non sarà facile per lui...".

Esclusione Bonucci: "Non mi ha detto nulla Allegri, ha piena autonomia e possediamo un grande reparto difensivo con ragazzi molto forti. Chi gioca al suo posto è di enorme valore".

Il gol dell'ex: "Higuain è tra i più forti al mondo, ma siamo abituati a giocare contro i grandissimi. Sarà così anche stasera".

Su Tonali: "Lo seguono già tutti, ora sarà in Nazionale e avrà ancora più valore. È l'ennesima dimostrazione che il calcio italiano non è così male come dipingono..."