Parma, Faggiano: "Brucia non aver portato a casa punti da San Siro dopo la gran prestazione offerta con il Milan"

Ai microfoni di 'TvParma', il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato anche della prossima finestra di calciomercato che attende gli emiliani: "Come ho sempre ribadito, io nel mercato di gennaio spero di toccare il meno possibile soprattutto perché la squadra sta facendo bene. Vediamo come si evolvono le situazioni del mercato, staremo attenti a ciò che capiterà. Non voglio fare nomi o ruoli da sistemare, i ragazzi ci stanno dando soddisfazioni e meritano", ha detto Faggiano che prosegue. "Brucia non aver portato a casa punti da San Siro dopo la gran prestazione offerta con il Milan. Pensiamo a fare bene nelle prossime quattro senza la distrazione del mercato e poi magari affronteremo con più serenità il resto del campionato. Siamo un gruppo importante, mi è dispiaciuto molto per Grassi, ma ho visto un gruppo di veri uomini tanto che Bruno Alves è stato il primo a festeggiarlo", evidenzia ParmaLive.com.