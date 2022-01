Parolo non ha dubbi: "Ora Pioli è il leader del Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha parlato del Milan, soffermandosi poi su Stefano Piolio: "Sapevo che il Milan aveva le possibilità per lottare per il vertice mentre l’Inter doveva solo metabolizzare il passaggio da Conte a Inzaghi, ma non pensavo potesse avvenire in maniera così rapida. Il mio Pioli non era quello di oggi, ma si intravedeva il grande potenziale. Colpiva la sua voglia di studiare sempre l’avversario e di cercare il modo di fargli male, il saper cambiare pelle anche in base alle caratteristiche di chi si affrontava, con modo di difendere e attaccare sempre differente. Stefano ha capito come poter capitalizzare la personalità forte di Ibrahimovic, lo ha sfruttato per spronare un gruppo che aveva tante difficoltà mentali a trasformarsi in una squadra sicura, con un leader in cui riconoscersi. Ora il leader è Pioli, è lui la sicurezza per tutto il gruppo. Ibra è la ciliegina sulla torta, non più la torta. E se uno come lui dà tutto anche quando gioca 15’, gli altri danno l’anima anche per un minuto".