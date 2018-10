Passerini: "Gattuso ha una fiducia a tempo. Higuain? Se nel derby era stato poco servito, ieri ha proprio deluso"

Intervenuti a "Tutti convocati" su Radio 24, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così di Rino Gattuso e Gonzalo Higuain: "Gattuso ha una fiducia a tempo, io credo per due partite, le due con Samp e Genoa. Non c'è stato un ultimatum della società, ma è filtrato questo. Dopo queste due partite conosceremo il futuro di Gattuso, dopo la gara di ieri faccio fatica a immaginare una reazione del Milan. Ieri sarebbe bastato vedere qualcuno che giocava, non che si buttava nel fuoco. Higuain? C'è un tema Higuain, è un giocatore nervoso, intrattabile, inavvicinabile, ha litigato con tutti, ha fallito un gol che poteva fare, non ha fatto un movimento buono. Non trovo attenuanti alla prestazione di Higuain: se nel derby era stato poco servito, ieri proprio ha deluso".