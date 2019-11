Pelizzari: "Xhaka ama Milano, ma ha dubbi dal punto di vista sportivo"

Marcello Pelizzari del Corriere del Ticino ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della considerazione di Granit Xhaka nei confronti del Milan e di Milano: "Xhaka pensa che Milano sia una città dove vivrebbe bene. Le sue perplessità riguardano più che altro il Milan dal punto di vista sportivo, perchè sa che il club in campionato sta avendo molte difficoltà e che non sta facendo le coppe europee. Il suo timore è quello di fare un passo indietro dal punto di vista della carriera, ad oggi. Poi c'è da considerare che lui vuol lasciare l'Arsenal, oltre che per questioni ambientali, perchè a giugno ci sono gli Europei. Vuole cercare una soluzione per giocare con regolarità in vista dell'impegno con la Svizzera a giugno".".