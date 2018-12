Pellegatti: "Batosta pesante per il Milan, non prendiamocela con l'arbitro. Sul quarto posto..."

Per commentare il momento del Milan dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League, Radio Sportiva ha contattato Carlo Pellegatti, noto giornalista e grande tifoso milanista, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: "L'atmosfera di Atene ha influito zero, l'arbitraggio sì. Come ha detto Gattuso, che ci rappresenta sempre bene, non ce la prendiamo con l'arbitro, perché non ho visto una squadra che impone il gioco e spaventa l'avversario. Questa batosta è veramente pesante, perché il Milan ha una valenza in Europa ed è insopportabile l'idea di essere stati eliminati dall'Olympiacos. Milan favorito per il quarto posto senza Europa League? Non c'è una regola in questo senso... Per me, il Milan, con il rientro degli infortunati e i rinforzi di gennaio, era già favorito per il quarto posto".