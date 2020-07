Pellegatti: "Il Milan è frenato dalla mancanza di continuità"

Carlo Pellegatti, intervenuto in diretta a SkySport24, ha parlato così del momento del Milan: "Il Milan è frenato dalla mancanza di continuità. Gattuso andava bene e poi è stato mandato via. Adesso si parla bene del lavoro di Pioli, ma si parla anche dell'arrivo di Rangnick. Il Milan ha tante incognite per il futuro. Domani contro laJvuentus, il Milan giocherà convinto delle sue possibilità. Il Milan sta giocando bene, a Roma contro la Lazio si è vista una squadra che non si vedeva da tempo".