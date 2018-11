Pellegatti: "La classifica del Milan è positiva. Contro la Lazio se la giocherà, Immobile pericolo pubblico numero uno"

Ai microfoni di Radiosei, Carlo Pellegatti, noto giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato così della sfida contro la Lazio in programma domenica: "La cosa che colpisce di più, oltre che il numero degli infortuni è il ruolo, ben tre centrali, e la tempistica, tutti in dieci giorni - riporta lalaziosiamonoi.it -. Tre infortuni al polpaccio in pochi giorni fanno pensare. I risultati per ora non sono male. Siamo ad un punto della Lazio e pochi anche dall'Inter, quindi la classifica è positiva. La Lazio è una squadra solida, il Milan se la giocherà, ma con tutti questi infortuni diventa difficile. Sarà una sfida complicata, difficile fare pronostici. L'unico neo della Lazio è non aver affrontato bene le sfide con le big. Il pericolo pubblico numero uno ovviamente è Immobile, che lo scorso anno ci diede una sonora lezione”.