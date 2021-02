Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Da milanista bisogna puntare sempre allo scudetto, poi se non va bene, di settimana in settimana scendo di obiettivo. Ora il Milan è a -4, alla fine del campionato puoi dire ho fatto tutto il possibile, importante è non avere rimpianti e non giocare come con lo Spezia.