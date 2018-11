Percassi jr.: "Gasperini al Milan? Voci infondate, per noi è fondamentale"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a margine dell’evento per la presentazione di un nuovo sponsor: "Gasperini al Milan? Sono soltanto voci, infondate tra l'altro. È importantissimo per noi. Stiamo pensando alla partita di domenica con l'Empoli, abbiamo una rosa numerosa e ciò permette di avvicinarci ad ogni impegno con serenità, nonostante possa capitare un infortunio o una squalifica. Mai come quest’anno è un campionato equilibrato: se non entri in campo con l’atteggiamento giusto, non è facile vincere contro nessuno. Mercato? Ancora non abbiamo fatto nessuna scelta, ci sono tante partite da qui alla sosta. A gennaio vedremo”, riporta gianlucadimarzio.com.