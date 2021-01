Perrone: "Mi sono ricreduto su Ibra, non mi aspettavo questo rendimento quando è tornato al Milan"

Ai microfoni di SkySprt24, Roberto Perrone, noto giornalista, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e dell'arrivo di Mandzukic: "Dopo quello che ho visto da quando Ibra è tornato al Milan mi aspettavo che tornasse così ieri dopo l'infortunio. Quando arrivò ero convinto che non potesse dare quello che sta dando, ma mi sono sbagliato. Mi sono assolutamente ricreduto sullo svedese. Mandzukic? L'investimento su Ibrahimovic era stato fatto per far maturare la squadra, mentre Mandzukic è un vero e proprio rinforzo per il Milan. In casa rossonera, visto come sta andando la stagione, hanno deciso di prendere il croato per migliorare la squadra".