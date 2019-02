Piatek si racconta: "Non ho una dieta speciale come Lewandowski. Ho fatto scoprire a Bakayoko il rap polacco..."

Krzysztof Piatek, nel corso della lunga intervista ai microfoni di Przeglad Sportowy, ha parlato anche di alcuni aspetti che non riguardano strettamente il campo di gioco, ma ciò che gli ruota attorno.

Sull'uso della bevanda a base di erba mate: "L'ho scoperta da solo leggendo della yerba mate in internet. E' una bevanda molto buona e salutare".

Se ha una dieta come Robert Lewandowski: "Non uso una dieta speciale, cerco solamente di mangiare cibo sano. Ho fatto i test per le intolleranze, ma non ho problemi nè con il glutine nè con il lattosio quindi non voglio rinunciarvi. A MIlanello, dove puoi mangiare a qualsiasi ora, lo chef sa esattamente come mi piace, che abitudini ho e lo fa ogni giorno. Gli chef preparano i piatti in base alle preferenze individuali di ogni giocatore".

Sulle scarpe da calcio: "Comode, perchè se non calzano perfettamente, a volte dopo le partite ti fanno male i piedi. Io indosso le adidas X18 che, come avete visto nel gol contro l'Atalanta, a volte segnano al posto mio. Non hanno stringhe e ciò fa sì che non venga distratto in caso si slaccino".

Sul rapporto di Bakayoko con il rap polacco: "Non conosceva la canzone 'Bakayoko' nè Taco Hemingway. Gli è piaciuta molto e gli ha chiesto di mandargli i saluti".