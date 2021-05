Pioli a La Repubblica: "Milan, sarà l'anno della conferma. Scudetto? Un passo alla volta"

"Milan, sarà l'anno della conferma. Scudetto? Un passo alla volta", parola di Stefano Pioli a La Repubblica. "Il rinnovo non è la priorità, con Maldini e Massara si parlerà di come migliorare la squadra", apre così l'intervista il tecnico rossonero, che poi prosegue: "La bella addormentata si risveglierà nella sua casa, tra i più grandi. Prima dell'Atalanta ho chiesto ai ragazzi: volete ancora giocare con il Rio Ave o contro City, Bayern e PSG? Saremo in quarta fascia, un po' strano per i vicecampioni d'Italia. Ma vogliamo crescere, dovrà essere l'anno della nostra conferma. Sono fortunato a lavorare con questo gruppo". Poi una battuta sull'età del suo gruppo: "Se nei primi cinque campionati siamo la squadra più giovane è perché abbiamo dimostrato maturità. Non è questione di età ma di atteggiamento. Prima il Milan era monopasso, oggi bisogna reggere l'uno contro uno in campo aperto. Lo Scudetto? Un passo alla volta, non dobbiamo perdere determinazione ed entusiasmo".