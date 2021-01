Pioli a MTV: "Il risultato fa male ma non sarà una sconfitta a toglierci certezze"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Juventus:

Cosa dice alla squadra? “Il risultato fa male, inutile negarlo. Volevamo un risultato positivo a tutti costi. Stiamo vivendo delle sensazioni che non vivevamo da tanto tempo. Capire come si sta male dopo una sconfitta ci permetterà di tenerle lontane. La prestazione c’è stata, poi domani vedremo i dettagli in cui abbiamo fatto meno bene. Nella sconfitta dobbiamo trovare delle certezze, le abbiamo. Non sarà una sconfitta a togliercele”.

Il gol del 2-1: “Abbiamo preso gol nel momento in cui sembrava che potessimo essere noi i più pericolosi, quando però affronti avversari così forti devi stare attento. Quando offri l’uno contro uno contro certi avversari puoi anche subire”.

Sul Torino: “Questo era solamente un passaggio importante, l’avevamo preparata bene ma purtroppo torniamo a casa senza punti. Ora dobbiamo pensare a recuperare energie perché c’è un’altra partita importante”

Spera di recuperare qualcuno? “Lo spero, non sarà semplice. Dobbiamo continuare a credere in noi stessi, dobbiamo continuare a credere che la prossima partita sia quella più importante e prepararla bene”.