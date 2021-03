Pioli a MTV: "Oggi ho visto gli sguardi giusti, è bello che Zlatan abbia stretto i denti per aiutarci"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Fiorentina-Milan:

Una vittoria davvero importante: "Assolutamente sì, una vittoria importante. Una partita complicata sia per la forza degli avversari sia perché abbiamo dovuto raschiare il barile delle nostre enrgie, veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato ogni tre giorni. La squadra è stata pronta".

Su Brahim Diaz: "Sicuramente non è un esterno sinistro classico da uno contro uno, è un esterno che vuole andare dentro il campo. Quando nel secondo tempo ha giocato più centrale credo che abbiamo trovato più soluzioni. Poi abbiamo pareggiato su palla inattiva che in queste partite sono molto importanti".

L'allenamento all'intervallo: "Perché purtroppo i numeri ci dicono che stiamo prendendo troppi gol ad inizio secondo tempo. C'era freddo e vento, volevamo farci trovare subito pronto. Non è servito molto perché abbiamo subito gol ad inizio ripresa, stiamo lavorando per cercare di limare questi piccoli difetti".

Sulla volata scudetto: "Sono rimasto anche io sorpreso da alcune dichiarazioni, l'importante è quello in cui crediamo noi".

Credeva di poterla ribaltarla? "Non ho mai pensato che la partita fosse già vinta sull'1-0, la Fiorentina è una squadra viva e con gamba. Bisognava stare attenti e purtroppo non lo siamo stati, però poi dopo ho sempre creduto nella rimonta. La mia squadra la conosco bene, ho visto gli sguardi giusti oggi. Sapevamo che sarebbe stata una partita pesante, uscire dall'Europa League è stato pesante. Vincere su un campo così difficile per noi era importante, la squadra voleva. Sono rimasto sempre positivo durante la partita".

Sul minutaggio di Ibra: "Ci confrontiamo sempre con Zlatan durante la partita, ha avuto un po' di crampi alla fine ma mi ha detto che non aveva bisogno del cambio. Il suo rientro è molto importante per noi, è bello che abbia stretto i denti e si sia sacrificato per noi".