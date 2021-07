Pioli e il bollettino sugli infortunati: "Ibrahimovic e Calabria sono vicini al rientro. Bennacer è pronto a unirsi al gruppo"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della nuova annata rossonera, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui le condizioni di Ibrahimovic, di Calabria e di Bennacer. Queste le sue parole: "Con Zlatan ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni. Chi lo ha operato era soddisfatto. L'ho ritrovato bene, serviranno ancora un paio di settimane per rivederlo a correre. Calabria ha fatto una visita ieri ed è andata bene. Non potrà iniziare subito in gruppo, ma potrà farlo presto. Bennacer invece sta bene ed è pronto per unirsi al gruppo".