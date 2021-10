Pioli: "Ibra e Giroud insieme? Con i giusti equilibri possono coesistere"

Nel corso della sua intervista a DAZN nel post partita di Bologna-Milan, mister Pioli ha parlato della possibile coesistenza di Ibra e Giroud:

Ibra e Giroud insieme? “È un discorso che non porta bene. Da quando ne abbiamo iniziato a parlare non sono stati mai in condizione. Con gli equilibri giusti due giocatori intelligenti come loro possono coesistere. Oggi è stata una situazione particolare, dovevamo vincere. Ci ha anche condizionato, abbiamo buttato dei palloni dentro l’area senza pensare”.