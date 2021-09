Pioli parla di Florenzi: "Domani non ci sarà per un trauma contusivo al ginocchio. Spero possa esserci martedì"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della situazione di Florenzi. Queste le sue parole: "Non ci sarà per un trauma contusivo al ginocchio. Non riusciva ad allenarsi stamattina, spero possa esserci martedì. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore intelligente, conto molto su di lui. Spero possa arrivare presto al 100% della forma".