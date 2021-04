Pioli spegne le voci intorno alla squadra: "Gigio è concentrato. Qui pensiamo solo alla partita di domani, di altro si parla solo all'esterno"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del rinnovo di Donnarumma e delle tante voci esterne. Queste le sue parole: "Lo vedo sereno e concentrato. Ci sta ogni tanto un piccolo errore, ma non dimentichiamo tutte le cose buone che ha fatto in questa stagione. Qui pensiamo solo alla partita di domani e a raggiungere il nostro obiettivo, di altro si parla solo all'esterno. Ad oggi abbiamo gli stessi punti della fine dell'anno scorso, abbiamo giocato tante partite anche in Europa, quindi la crescita della squadra è evidente. Dobbiamo pensare solo a fare il massimo da qui alla fine".