Pioli su Ibra: "L'ho rimproverato per il video sui social. Sta meglio, ma domani non ci sarà"

Alla vigilia del match contro la Juventus, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Ibrahimovic e del video che ha pubblicato ieri sui social: "Ho rimproverato Ibra (dice scherzosamente) per quel video perchè poi mi avete tempestato di messaggi per sapere se recuperava (sorride, ndr). Sta meglio, sta lavorando bene, ma domani non ci sarà. Leao sta crescendo, non ha le stesse caratteristiche di Ibra e quindi dobbiamo capire bene come servirlo. Vedo in lui grande voglia di crescere e migliorare".