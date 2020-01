Pioli su Ibra: "Non ha ancora i 90' nelle gambe. Lo abbiamo preso per migliorare la squadra"

Stefano Pioli ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di oggi a Milanello: "Non credo abbia una partita intera nelle gambe, poi toccherà a me decidere se farlo partire dall'inizio o meno. Io l'ho visto bene in settimana, ma non gioca da un po' quindi normale che non abbia i 90' nelle gambe. Dialogo con Ibra? Normale che tra allenatore e un giocatore così importante ci sia dialogo continuo, arriva un giocatore che non si è allenato con la squadra e quindi devo capire cosa serve a lui per fare di più, per la posizione sul campo, è un valore aggiunto e deve essere messo nelle condizioni giuste per farlo rendere al meglio. L'abbiamo preso per migliorare la squadra. E' al centro del progetto".