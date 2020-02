Pioli sul pari contro il Verona: "Potevamo fare meglio nel finale, c'erano le possibilità per vincere la gara"

Intervistato da Sky a Coverciano, Stefano Pioli ha commentato così l'1-1 di ieri contro il Verona: "Il pensiero è nell’aver messo in campo tanta generosità, tanta volontà. Sulla voglia della squadra di vincere non ci sono rimpianti, non ci sono dubbi. Dovevamo affrontare meglio la mezzora finale in cui abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara ma c'erano le possibilità oggettive per poterla vincere".