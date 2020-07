Pioli sulla riapertura degli stadi: "Sarebbe bellissimo. Abbiamo dei tifosi fantastici"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna, Stefano Pioli ha parlato della ipotesi riapertura degli stadi. Queste le sue parole: "Sarebbe bellissimo. Abbiamo dei tifosi fantastici, ci hanno sostenuto con passione e entusiasmo anche nei momenti difficili, m immagino come potrebbe essere adesso giocare con il sostegno dei tifosi in queste ultime tre gara a San Siro. Non credo sarà possibile in questa staigione, mi auguro che dalla prossima si possano riaprire gli stadi. Il calcio è passione e adrenalina, con i tifosi è un calcio diverso".