Pioli sulla sfida con il Porto: "Domani è il crocevia finale. Abbiamo le qualità per fare bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Porto, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui la partita con il Porto. Queste le sue parole: La partita di domani è molto importante, sentiamo di non meritare lo zero in classifica, ma abbiamo un'opportunità. Contro un avversario molto forte: noi abbiamo giocato male, ma il Porto ha giocato bene. Dovremo essere al nostro livello, come ha detto Davide (Calabria, ndr) la Champions è la competizione dei dettagli. Non dobbiamo pensare ad altre partite, domani è il crocevia finale. Ci crediamo, abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati. Poi possiamo stare qui a dire che meritavamo di più, è vero, ma siamo a zero in classifica. E ora abbiamo una partita per sistemarla. All'andata abbiamo sbagliato tante situazioni, dovremo concentrarci per fare qualcosa di diverso. Poi sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima, ma sarà un'altra situazione".