Pioli sulla sua carriera: "Troppo facile riconoscere i vincenti solo da chi vince i campionati"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma sulle sue sensazioni al Milan: "Nel Milan mi sono sentito a mio agio sin da subito, poi gli scettici ci saranno sempre fin quando un allenatore non vince perché si dice che gli manchi qualcosa; bisogna, però, anche vedere che situazioni ha vissuto e che obiettivi aveva nelle squadre precedenti. È troppo facile riconoscere i vincenti solo da chi vince i campionati. Al Bologna ho fatto 52 punti e salvarsi è come aver vinto il campionato, al Chievo ci siamo salvati a 6 giornate dalla fine ed è come se avessimo vinto lo Scudetto; il mio secondo anno negativo è stato solamente alla Lazio e riconosco delle responsabilità che adesso sarei in grado di gestire diversamente. Sento che il Milan possa essere la mia tappa importante, determinante, forse decisiva per la mia carriera. Sì, questo mi spinge a dare il meglio di mè stesso, a dare il massimo al 100%, con la mia passione, con entusiasmo, con i miei sogni. Sono un positivo: credo sempre quando comincia la stagione di arrivare a successi importanti. Prudente, inscosciente o coraggioso? Sono consapevole di quello che vedo e sento; preparo tanto la strategia per la prossima partita e credo di sapere le caratteristiche che servono, di vedere chi sta meglio o sta peggio, chi far giocare titolare, chi può subentrare; son molto attento e rispetto al passato sono molto più consapevole e meno titubante. Anche se i dubbi ce li hanno tutti, anche quelli che quando parlano sembra che abbiano tutta la verità. È sempre difficile lasciar fuori dei giocatori che durante la settimana ti danno tutto ed è un peccato non gratificarli con la maglia da titolare, ma bisogna fare questo tipo di scelte".