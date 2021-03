Pioli: "Tutti avrebbero firmato a inizio stagione per i traguardi raggiunti sin qui ma non bisogna mai accontentarsi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchester United, Stefano Pioli ha parlato del rendimento della squadra sin qui. Queste le sue parole: Tutti avrebbero firmato ad agosto scorso per essere a questo punto ora. Ma è anche giusto non accontentarsi, quello che abbiamo fatto ci ha fatto crescere tanto ma se a fine anno non avremo in man nulla di concreto saremo delusi. Ma senza dubbio ad agosto avremmo firmato per essere secondi in serie A e agli ottavi di Europa League"