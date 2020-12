Pioli: "Vi racconto il primo incontro con Ibra a Milanello"

Stefano Pioli, intervistato da Sky, ha raccontato il primo incontro con Ibrahimovic a Milanello: "E’ stato un incontro dove ho capito che mi trovavo e ci trovavamo davanti ad un campione di mentalità, professionalità e tecnica. Ha poche parole, ma da lì ho capito che avevo davanti anche una persona molto intelligente, molto simpatica e che quando entra in campo, diventa un’ira di Dio. Ha sempre la battuta giusta, sa sempre motivare i compagni nel modo giusto. Poi chiaro che in campo li sproni con veemenza, ma sa anche parlare con i toni giusti. Sa capire i momenti. E mi piace la sua schiettezza ed il modo di essere diretto. Mi ricordo che quando è arrivato, una delle prime cose che mi ha detto “mister non ascoltare nessuno, io sto bene. Domenica voglio giocare”. Io gli risposi: “Zlatan che tu stia bene, io sono contento” e poi aggiunse: “Io ti rispetto, tu fai l’allenatore e io faccio il calciatore”….".