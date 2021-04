Pioli: "Voglio superare anche Allegri. Sto bene al Milan, stiamo lavorando per riportarlo in alto"

Stefano Pioli ha superato Gattuso come giorni sulla panchina del Milan e ora punta a Massimiliano Allegri. Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Parma, il tecnico rossonero ha dichiarato su questo tema: "Mi piacerebbe superare anche Allegri. Sto bene qui con il Milan, club e proprietà. Stiamo lavorando bene per riportare il Milan alla normalità, all'europa che conta. Qui sto bene e posso incidere, nel migliorare il club e i giocatori".