Pioli: "Vorrei avere la rosa completa a disposizione il prima possibile"

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, Stefano Pioli ha commentato così le voci di mercato: "In settimana ho visto i ragazzi concentrati. Non possiamo permetterci di pensare ad altro. Domani vogliamo tornare a vincere. Non dobbiamo farci distrarre dal mercato. Le tempistiche del mercato di gennaio sono particolari. Ovviamente spero di avere presto un altro difensore. Abbiamo anche la Coppa Italia. Vorrei avere la rosa completa a disposizione il prima possibile".