Pirlo su Gattuso: "Cosa vogliono, che le vinca tutte?"

Anche Andrea Pirlo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è schierato dalla parte di Gennaro Gattuso: "Cosa vogliono da Rino, che le vinca tutte? Ho visto in televisione la vittoria dei rossoneri contro la Samp e ho ammirato una squadra capace di proporre un bel calcio. E pronta a reagire con la giusta determinazione anche dopo essere passata in svantaggio. Segnali importanti. Vuol dire che il gruppo è solido. Se preferisco in Milan con Higuain unica punta o in coppia con Cutrone? Sono entrambe due formule giuste. E Rino che lavora tutti i giorni con i suoi allievi sa sicuramente scegliere la tattica migliore. Per quel momento o per quella partita. Il Milan ora è atteso al recupero di campionato contro il Genoa, se conquistasse altri punti si porterebbe in una buona posizione di classifica. Non è giusto chiedere la luna a un gruppo molto giovane. I rossoneri hanno come obiettivo quello di provare a conquistare un posto nella prossima Champions. E vedrete che lotterà fino alla fine per cercare di centrare questo traguardo".