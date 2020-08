Pobega a MTV: "Felice di essere tornato, che emozione entrare nello spogliatoio della prima squadra"

Intervistato da Milan TV, Tommaso Pobega ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono molto felice di essere tornato qui. E' stato bello ritrovare dopo qualche anno ragazzi come Gabbia e Gigio Donnarumma. Sono tornato per dimostrare cos'ho imparato e cos'ho fatto in questi anni. Ora sono più maturo. Ascolterò certamente i consigli dei compagni di squadra più vecchi e mi metterò subito a disposizione della squadra. Ho imparato a restare concentrato per tutta la partita e a dare un apporto importante anche in fase offensiva. Mi trovo a mio agio anche in area avversaria. Con la Ternana mi sono mangiato qualche gol, ma l'anno scorso sono stato più cinico. I consigli aiutano sempre, poi tocca ad ognuno trovare la sua dimensione e il suo percorso. Io ho avuto qualche tappa intermedia, altri hanno bruciato le tappe per arrivare in prima squadra, ma poi deve trovare il suo percorso. Entrare nello spogliatoio della prima squadra è stato molto emozionante".