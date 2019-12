Ponciroli: "Ibrahimovic non è il salvatore della patria"

Intervenuto ai microfoni di LineaDiretta sulle frequenze di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli, editorialista di Tuttomercatoweb e collaboratore del Corriere dello Sport, ha voluto dire la sua sulla questione che vedrebbe Ibrahimovic nel mirino del Milan:

"Non dovrebbero tratteggiare Ibra come il salvatore della patria, come colui che possa salvare una squadra mediocre. Inoltre non sono convinto al 100% che arrivi al Milan"