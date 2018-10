Porrà a Sky: "Donnarumma creatura straordinaria, tornato sul binario giusto correggendo gli errori"

Giorgio Porrà, presente nel salotto serale di Sky Sport 24, ha parlato così del portiere rossonero dopo la sosta delle nazionali ed in ottica derby: "Su Gigio Donnarumma io posso solo benedire la scelta dei suoi genitori di metterlo al mondo perché hanno concepito una creatura straordinaria, continua a rappresentare il portiere attuale e del futuro della Nazionale e del ruolo, parlando complessivamente, per tutti. Ha dovuto attraversare fasi delicate, in cui probabilmente ha sbagliato in certe cose ed ha ascoltato consigli erronei, ma ora è tornato in carreggiata con una crescita solida su di un binario giusto. Ha dosato l'esuberanza dell'inizio, correggendo le varie pecche di crescita. Il Milan continua a prendere gol, ma praticamente mai Donnarumma ha colpe. Teniamocelo stretto e facciamolo crescere ulteriormente".