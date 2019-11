Prandelli su Ibra: "Lo vedrei bene a Bologna, sarebbe un messaggio bellissimo per tutto il calcio"

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, Cesare Prandelli ha dichiarato al Corriere della Sera: "Io lo vedrei bene a Bologna, sarebbe un messaggio bellissimo per tutto il calcio. Sarebbe un segnale di riscossa per tutti i club non di prima fascia. Ibra ha già vinto 12 scudetti, non deve dimostrare niente. Sarebbe una scelta coraggiosa per un amico che sta soffrendo in un mondo dove si inseguono solo soldi e fama".